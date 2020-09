Belèn compie 36 anni, festa grande in famiglia: c’è anche Antonino Spinalbese



Belén compie 36 anni il 20 settembre. Per l’occasione, ha scelto festeggiamenti in grande stile, con una giornata di sole, musica e balli andati avanti fino al tardo pomeriggio. In una location immersa nel verde e in compagnia della sua famiglia e degli amici più cari. Fra gli invitati non poteva mancare la sorella Cecilia Rodriguez, in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, dopo la crisi superata. E naturalmente, la sua nuova fiamma Antonino Spinalbese, che ormai sembra ufficialmente entrato in famiglia.

Continua a leggere



Belén compie 36 anni il 20 settembre. Per l’occasione, ha scelto festeggiamenti in grande stile, con una giornata di sole, musica e balli andati avanti fino al tardo pomeriggio. In una location immersa nel verde e in compagnia della sua famiglia e degli amici più cari. Fra gli invitati non poteva mancare la sorella Cecilia Rodriguez, in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, dopo la crisi superata. E naturalmente, la sua nuova fiamma Antonino Spinalbese, che ormai sembra ufficialmente entrato in famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere