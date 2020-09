Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese si fanno lo stesso tatuaggio: “Chupito”



Belén e Antonino Spinalbese hanno fatto un tatuaggio uguale con la scritta “Chupito”. Dopo essere usciti allo scoperto sui social, non sembrano esserci più dubbi che l’hair stylist sia la nuova fiamma della showgirl. I due sono stati insieme ad Ibiza, in compagnia dell’ex tronista Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio, anche loro con lo stesso tatuaggio. Per Belén il tattoo di coppia sembra essere un vero e proprio rito d’amore: fu lo stesso con Andrea Iannone e prima con Stefano De Martino.

