Belgio, stop a birra e patatine fritte: possibile conseguenza del cambiamento climatico



In Belgio, la produzione di birra e patatine fritte è in grave pericolo a causa del cambiamento climatico. A dirlo un rapporto della National Climate Commission. L’improvviso arrivo di ondate di caldo e siccità ha fatto infatti registrare nel 2019 una perdita del 31% del raccolto di patate. Mentre la difficoltà nel reperire le materie prime per produrre la birra, potrebbe causare un crollo del 40% nella produzione della bevanda.

