Benedetta Rossi, dopo la morte di Nuvola adotta un nuovo cane: “Benvenuto piccolo Cloud”



Benedetta Rossi ritrova il sorriso e porta a casa un nuovo cucciolo. Casualmente si chiama Cloud, Nuvola in inglese, come il loro cane morto un mese fa. Il cucciolo era in cerca di una casa e a quanto pare sono state proprio le tante coincidenze a convincere la food blogger e il marito Marco ad accoglierlo. Subito dopo la perdita di Nuvola, malato da tempo, l’influencer aveva detto di non sentirsi pronta per un nuovo cane. Oggi è tornata a sorridere: “Ho capito che era destino”.

