Berlusconi guarito con remdesivir ma resta isolato a casa in attesa di due tamponi negativi



“Finché non ci sono due tamponi negativi l’ex premier farà l’isolamento a casa” ha spiegato Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Berlusconi è in perfetta forma e il fatto che l’abbiate visto nelle condizioni in cui è apparso vuol dire che la cura funziona e che le cose stanno andando bene” ha aggiunto Clementi.

