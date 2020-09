Berlusconi positivo al Coronavirus, Briatore: “Non l’ho contagiato io”



L’imprenditore a ‘La Stampa’ commenta la notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid. Poi aggiunge di non averlo ancora sentito: “Ci sarà tempo nei prossimi giorni per fare quattro chiacchiere”. Berlusconi è “asintomatico e in isolamento a casa” spiega il dottor Zangrillo.

