Berlusconi positivo al Covid-19, Fede: “Tempo fa mi propose di raggiungerlo, ma sono ai domiciliari”



Emilio Fede ha commentato la notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid-19. In un’intervista rilasciata a La Stampa, ha dichiarato: “Non penso proprio che abbia fatto feste o cose del genere. Il professor Zangrillo lo ha certamente sconsigliato”. È tornato, poi, con la mente all’ultima volta in cui ha sentito il Cavaliere: si trovava in Francia e gli propose di raggiungerlo.

Continua a leggere



Emilio Fede ha commentato la notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid-19. In un’intervista rilasciata a La Stampa, ha dichiarato: “Non penso proprio che abbia fatto feste o cose del genere. Il professor Zangrillo lo ha certamente sconsigliato”. È tornato, poi, con la mente all’ultima volta in cui ha sentito il Cavaliere: si trovava in Francia e gli propose di raggiungerlo.

Continua a leggere

Continua a leggere