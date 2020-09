Bimbo di 8 anni positivo: in quarantena 14 studenti e due maestre alla scuola americana di Firenze



Uno studente di 8 anni della International School of Florence, la scuola privata americana e “dei vip” di Firenze, con sede a Bagno a Ripoli, che aveva riaperto i battenti il 3 settembre, è risultato positivo al Coronavirus. In quarantena sono finiti 14 compagni e due maestre. Un contagio anche in un liceo del Mugello: si tratta di un ragazzo che stava frequentando i corsi di recupero.

