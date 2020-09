Blitz all’alba in Val Susa, arrestata la portavoce dei No Tav Dana Lauriola



Dana Lauriola, attivista e portavoce del movimento No Tav, è stata arrestata questa mattina nella sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa. Per la trentottenne nei giorni scorsi erano state respinte le misure alternative al carcere a cui era stata condannata a due anni per fatti risalenti al marzo 2012.

