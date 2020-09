Bollette, da ottobre forte aumento delle tariffe: +15,6% sulla luce e +11,4% sul gas



Forte rialzo delle tariffe di luce e gas nel quarto trimestre del 2020: Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, comunica che per una famiglia tipo da ottobre l’incremento per l’elettricità sarà del 15,6%, mentre per il gas è dell’11,4%. L’aumento di oggi deriva un rimbalzo dopo il forte calo durante il periodo di lockdown.

