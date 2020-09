Bologna, festini con droga e baby prostitute: sei indagati. Ai domiciliari politico della Lega



Tra le persone coinvolte nell’indagine ci sono un avvocato e un agente immobiliare, aspirante politico, Luca Cavazza, 27 anni, candidato per la Lega con Lucia Borgonzoni alle ultime elezioni regionali. L’ipotesi degli investigatori è di un giro di ragazzine arruolate e portate in un residence fuori città, per prestazioni sessuali in cambio di droga.

