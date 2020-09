Bonus professionisti da 1.000 euro: a chi spetta l’indennità di maggio e come ottenerla



Oltre 500mila professionisti potranno ricevere il bonus per il mese di maggio confermato dal decreto agosto. L’importo è di 1.000 euro e viene erogato in automatico per chi ha già percepito il contributo a marzo e aprile, mentre gli altri lavoratori dovranno richiederlo alla propria cassa di previdenza.

