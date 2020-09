Bonus tv, sconti per passare al nuovo digitale terrestre: una famiglia su due dovrà adeguarsi



Oltre una famiglia su due dovrà acquistare nuovi televisori o decoder che rendano i loro apparecchi compatibili con la nuova tecnologia del digitale terrestre, con il passaggio al sistema DVB T2 che verrà completato entro la fine di giugno 2022. Per facilitare gli acquisti il governo ha predisposto un bonus tv, consistente in uno sconto massimo di 50 euro. Vediamo come funziona e a chi spetta.

Continua a leggere



Oltre una famiglia su due dovrà acquistare nuovi televisori o decoder che rendano i loro apparecchi compatibili con la nuova tecnologia del digitale terrestre, con il passaggio al sistema DVB T2 che verrà completato entro la fine di giugno 2022. Per facilitare gli acquisti il governo ha predisposto un bonus tv, consistente in uno sconto massimo di 50 euro. Vediamo come funziona e a chi spetta.

Continua a leggere

Continua a leggere