Boom di richieste per bonus matrimonio in Puglia: ma i soldi stanziati bastano solo per 20 coppie



Sono arrivate 570 domande per il bonus matrimonio, messo a disposizione dalla Puglia per tutte le coppie desiderose di coronare il proprio sogno d’amore e per risollevare un settore, quello del wedding, tra i più colpiti dalla crisi post Coronavirus. Per il Programma Puglia wedding Travel Industry, la Regione aveva stanziano appena 30mila euro, quando invece, per poter esaudire le richieste di tutti servirebbe circa un milione di euro.

