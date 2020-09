Boris Johnson critica gli italiani ma è calabrese il medico che lo ha salvato dal Coronavirus



Dopo la querelle tra Boris Johnson e il capo dello Stato Sergio Mattarella sulle dichiarazioni del premier inglese riguardo la maggiore libertà dei britannici come causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus, non è mancato chi ha ricordato all’inquilino di Downing street che anzi dovrebbe ringraziare il Belpaese, dal momento che uno dei medici che gli ha salvato la vita dopo essere stato ricoverato per Covid-19 è un calabrese.

