Bradley Cooper: “Chiuso in casa da mesi: mia madre ha una sacca da colostomia, Covid pericoloso”



Una lunghissima quarantena quella vissuta da Bradley Cooper che per mesi non ha mai lasciato la casa di New York in cui vive insieme alla figlia Lea e alla madre Gloria Campano. “Ha quasi 80 anni e una sacca da colostomia, quindi non ho potuto far entrare nessuno a casa. E non sono potuto uscire: se prende il Covid, è finita”, ha raccontato il divo.

