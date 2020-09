Brasile, uccide la ex compagna di scuola incinta e le strappa il feto dal grembo



È accaduto a Canelinha, in Brasile. La vittima aveva 24 anni e lavorava come supplente in una scuola. La piccola, strappata dal ventre materno, è stata portata in ospedale e sta bene. Il cadavere della giovane è stato ritrovato in un deposito di ceramiche dalla madre e dal marito.

Continua a leggere



È accaduto a Canelinha, in Brasile. La vittima aveva 24 anni e lavorava come supplente in una scuola. La piccola, strappata dal ventre materno, è stata portata in ospedale e sta bene. Il cadavere della giovane è stato ritrovato in un deposito di ceramiche dalla madre e dal marito.

Continua a leggere

Continua a leggere