Briatore positivo al Covid: “Sono in superforma, sto bene”



“Sto bene, sono in superforma. Pronto per ripartire”. Flavio Briatore parla in un video pubblicato su Instagram da casa Santanché, dove sta trascorrendo il suo periodo di quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus. “Sta meglio anche il manager del Billionaire ricoverato”, spiega l’imprenditore 70enne.

Continua a leggere



“Sto bene, sono in superforma. Pronto per ripartire”. Flavio Briatore parla in un video pubblicato su Instagram da casa Santanché, dove sta trascorrendo il suo periodo di quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus. “Sta meglio anche il manager del Billionaire ricoverato”, spiega l’imprenditore 70enne.

Continua a leggere

Continua a leggere