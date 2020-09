Brindisi, è morto l’uomo aggredito con l’acido dalla moglie dopo una lite



È morto a causa delle gravissime lesioni l’uomo di 52 anni di Brindisi ricoverato lo scorso il 3 agosto per le ustioni procurate dall’aggressione con l’acido, per mano della moglie, durante una lite in auto al rione Commenda. La donna, una 51enne con gravi problemi psichici, dovrà ora rispondere dell’accusa di omicidio.

