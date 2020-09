Caltanissetta: anziana va ad annaffiare i fiori, le crolla addosso il balcone del piano di sopra



Tragedia sfiorata stamani a Caltanissetta, dove una donna che era uscita sul balcone della sua casa per annaffiare le piante è stata travolta dal balcone del piano superiore che all’improvviso, e per motivi ancora sconosciuti, ha ceduto. La donna ha riportato una frattura e altri traumi ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

