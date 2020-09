Camion in fiamme sull’A4 tra Venezia e Mestre: traffico bloccato in direzione Milano



Un camion ha preso fuoco sull’autostrada A4 tra Venezia e Mestre al chilometro 368, all’interno del comune di Vigonza. Il conducente è riuscito a fermare in tempo il mezzo in carreggiata, mettendosi in salvo, prima che la fiamme, divampate dalla motrice, avvolgessero l’intero mezzo. Traffico in tilt: fino a sette chilometri di coda in direzione Milano.

