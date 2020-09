Can Yaman da bambino, com’era il sex symbol turco più amato della tv italiana



Can Yaman è ormai entrato nel cuore degli spettatori italiani. L’attore di serie televisive di successo come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno, ha conquistato il pubblico con il suo fascino e la sua simpatia. Su Instagram, su cui vanta oltre 7 milioni di fan, pubblica – sebbene di rado – anche foto del suo privato, come lo scatto in cui aveva solo 12 anni.

