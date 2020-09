Carlo Verdone operato alle anche: “Dolori atroci da 7 anni, in piedi solo con gli antidolorifici”



Con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, Carlo Verdone annuncia di essersi operato a entrambe le anche, rendendo nota una difficoltà che lo ha tormentato per sette anni, benché pubblicamente taciuta. “Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso a operarmi”, ha raccontato l’attore. Oggi un “piccolo miracolo”: è riuscito ad alzarsi in piedi senza stampelle.

