Carolina Rey: “Sono divorata dai sensi di colpa per mio figlio, ma Tale e Quale è un’occasione”



Carolina Rey è una delle concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti. La conduttrice 29enne ha sempre manifestato una grande passione per la musica, motivo per cui partecipare al programma le è sembrata una grande opportunità lavorativa. Questo, però, comporta dei sacrifici soprattutto per la famiglia e l’attrice non nasconde di sentirsi in colpa per suo figlio Filippo, al quale può dedicare sempre meno tempo a causa delle prove.

Continua a leggere



Carolina Rey è una delle concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti. La conduttrice 29enne ha sempre manifestato una grande passione per la musica, motivo per cui partecipare al programma le è sembrata una grande opportunità lavorativa. Questo, però, comporta dei sacrifici soprattutto per la famiglia e l’attrice non nasconde di sentirsi in colpa per suo figlio Filippo, al quale può dedicare sempre meno tempo a causa delle prove.

Continua a leggere

Continua a leggere