Caronia, sul parabrezza le impronte di Gioele: riprende quota tesi dell’incidente mortale



Sul vetro anteriore interno dell’auto guidata nel suo ultimo viaggio da Viviana Parisi sono state rilevate le impronte di Gioele. Per i poliziotti della Scientifica potrebbero essere la prova che il piccolo è stato scaraventato dal seggiolino sul parabrezza, dopo l’incidente in galleria Turdi, in località Caronia, nei cui boschi sono stati ritrovati i corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello.

