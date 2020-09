Cartabellotta: “Ora il Sud rischia più del Nord, è meno organizzato. Il lockdown lo ha protetto”



Per il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta ora il Sud è più a rischio rispetto al Nord, perché è meno “organizzato”. Ma secondo il medico non ci sarà un nuovo lockdown nazionale: “Lo ritengo impossibile perché si fa quando gli ospedali vanno in crisi. Tutti si sono organizzati e c’è grande attenzione ai contagi. Può succedere invece che qualche focolaio sfugga di mani e necessiti di mini lockdown”.

Continua a leggere



Per il presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta ora il Sud è più a rischio rispetto al Nord, perché è meno “organizzato”. Ma secondo il medico non ci sarà un nuovo lockdown nazionale: “Lo ritengo impossibile perché si fa quando gli ospedali vanno in crisi. Tutti si sono organizzati e c’è grande attenzione ai contagi. Può succedere invece che qualche focolaio sfugga di mani e necessiti di mini lockdown”.

Continua a leggere

Continua a leggere