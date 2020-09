Caso Bellomo, chiesta condanna a 3 anni e 4 mesi per l’ex giudice: stalking e lesioni a borsista



La procura di Piacenza ha chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi per l’ex giudice Francesco Bellomo, a processo per stalking e lesioni ai danni di una giovane partecipante alla scuola di formazione “Diritto e Scienza”. Bellomo è anche coinvolto in un’altra inchiesta a Bari per casi di aspiranti giudici in minigonna, obbligate a sottostare al “dress-code” e e un comportamento omertoso e di assoluta sottomissione nei suoi confronti.

Continua a leggere



La procura di Piacenza ha chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi per l’ex giudice Francesco Bellomo, a processo per stalking e lesioni ai danni di una giovane partecipante alla scuola di formazione “Diritto e Scienza”. Bellomo è anche coinvolto in un’altra inchiesta a Bari per casi di aspiranti giudici in minigonna, obbligate a sottostare al “dress-code” e e un comportamento omertoso e di assoluta sottomissione nei suoi confronti.

Continua a leggere

Continua a leggere