Catania, in 3 in scooter col figlio neonato senza casco e senza patente: multa da oltre 9000 euro



La polizia di Catania ha fermato per un controllo una coppia che viaggiava, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo in braccio anche il figlioletto, un neonato di 26 giorni. I due sono stati denunciati e sanzionati per 9.158 euro per vari illeciti previsti dal codice della strada. L’uomo era anche senza patente.

