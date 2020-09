Caterina precipita e muore in montagna durante l’escursione: tragico volo di 30 metri



Caterina Panero, 67 anni, è l’ennesima vittima della montagna in provincia di Cuneo, morta ieri pomeriggio a Bellino, in seguito a una rovinosa caduta. La donna si trovava in compagnia di alcuni amici lungo il sentiero che conduce al monte Pietralunga che separa Bellino da Pontechianale, quando è avvenuto il dramma.

