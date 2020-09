Cecilia Rodriguez incontra Stefano De Martino per strada e non si gira, solo Ignazio Moser lo saluta



Cronaca di un incontro che non va nella maniera sperata. È quello tra Cecilia Rodriguez e l’ex cognato Stefano De Martino, sposato con la sorella Belén fino a qualche mese fa. Cecilia e Stefano si incrociano per strada ma lei non si volta a guardarlo. Si gira solo Ignazio Moser che si ferma a salutarlo. Tra la piccola di casa Rodriguez e il conduttore non ci sono interazioni, almeno nelle foto.

Continua a leggere



Cronaca di un incontro che non va nella maniera sperata. È quello tra Cecilia Rodriguez e l’ex cognato Stefano De Martino, sposato con la sorella Belén fino a qualche mese fa. Cecilia e Stefano si incrociano per strada ma lei non si volta a guardarlo. Si gira solo Ignazio Moser che si ferma a salutarlo. Tra la piccola di casa Rodriguez e il conduttore non ci sono interazioni, almeno nelle foto.

Continua a leggere

Continua a leggere