Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame e delle terapie: “Il mo isolamento è illegittimo”



L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo detenuto in regime di isolamento diurno nel carcere di Massama, in provincia di Oristano, ha intrapreso lo sciopero della fame e il rifiuto delle terapie come forma di protesta per le condizioni della sua detenzione. Il regime di isolamento, infatti, è scaduto da oltre un anno.

