Charlize Theron: “Non ho un appuntamento da 5 anni, ma sono aperta a una storia”



L’attrice, ospite di Drew Barrymore nel suo show televisivo, ha parlato ancora una volta della sua condizione sentimentale, in una fase di stallo ormai da diversi anni: “Posso affermare con sincerità di non sentirmi affatto sola. Da quando ho avuto i miei figli, non che siano un rimpiazzo di qualcosa o che ti rendano meno interessata a qualcos’altro, io continuo a sparare le mie cartucce ma le priorità sono cambiate”.

