Chi è Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra con la passione per la musica

Classe 1994, Ginevra Lamborghini è la penultima in famiglia, sorella di Elettra, Ferruccio e Lucrezia Lamborghini. Rispetto ad Elettra Ginevra è più discreta e riservata, ma condivide con la sorella la passione per il canto. Sogna di affermarsi come artista e ha coltivato questa passione in parallelo agli studi nella sua città, Bologna. Dopo la laurea, ha lavorato nel dipartimento di comunicazione dell’azienda di famiglia. Ma con l’uscita del suo primo singolo “Scorzese”, per lei è arrivato l’esordio nel mondo della musica e dello spettacolo.

