Chi è Marco Valta, imprenditore e investitore con un master a Berkeley sorpreso con Diletta Leotta



Imprenditore e investitore originario di Trieste, Marco Valta si è imposto all’attenzione dei media specializzati in cronaca rosa dopo essere stato sorpreso accanto a Diletta Leotta, con lui in barca lo scorso weekend sul lago di Como. Ha 37 anni, è esperto di finanza e investimenti e il suo curriculum vanta in master a Berkeley, l’Università più antica della California. Tra le sue ex famose c’è Anna Safroncik.

