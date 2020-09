Chiara Ferragni riceve il Leone d’Oro: “Per l’impegno civico dimostrato per l’Italia”



Chiara Ferragni è stata insignita del Leone d’Oro dal sindaco di Venezia per “l’impegno civico dimostrato in questo periodo di emergenza” attraverso il suo progetto di far scoprire le bellezze artistiche, culturali e naturali dell’Italia ai suoi milioni di seguaci. La fashion blogger si è detta orgogliosa del riconoscimento ricevuto e garantisce: “Questo è solo l’inizio”.

