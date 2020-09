Choc a Palermo, sposa colpita da fiammata del flambé durante il matrimonio finisce in ospedale



Tragedia sfiorata in una sala ricevimenti di Trabia, dove una sposa è stata investita in pieno in faccia dal flambé di benvenuto durante il banchetto di nozze. Le fiamme si sono propagate sul capo e sul vestito ed è scattato il panico in sala, con il marito e gli invitati che hanno provato a spegnerle. La giovane, che ha riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo, è stata ricoverata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

