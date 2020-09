Chrissy Teigen in ospedale per emorragia, la moglie di John Legend è incinta



La modella è in dolce attesa per la terza volta, dopo i figli Luna e Miles, e sta vivendo delle difficoltà durante la gravidanza. A causa di un problema alla placenta è costretta a restare in assoluto riposo da settimane e le continue perdite di sangue l’hanno costretta a un ricovero: “Le prossime settimane sono decisive”.

