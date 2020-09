Ciavy dopo Temptation Island: “Non sono un mostro, solo geloso con un carattere forte”



Andrea Mallokapis, alias CIavy, sta vivendo un nuovo inizio al fianco della fidanzata Valeria Liberati. Dopo la rottura a Temptation Island, hanno deciso di riprovarci insieme e le cose tra loro vanno a gonfie vele. Sull’esperienza al programma: “Sono consapevole di essere passato per il ‘mostro’, ma non lo sono”. Eppure ancora contrario al matrimonio e di avere figli non se ne parla: “Per il momento abbiamo messo la coppia al primo posto”.

