Claudio D’Alessio, la dedica di Giusy Lo Conte dopo la nascita di Sofia: “Hai stravolto la mia vita”



Appena pochi giorni fa è venuta al mondo Sofia, la seconda nipotina di Gigi D’Alessio. La mamma Giusy Lo Conte, ballerina per diversi programmi Rai, ha pubblicato su Instagram la prima foto: la piccola e il papà Claudio D’Alessio in un momento di amore e tenerezza. È l’occasione per ringraziare le rispettive famiglie per averli supportati durante la gravidanza, ma anche per dedicare al compagno dolci parole: “Mi rendi felice ogni giorno”.

