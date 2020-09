Clio Make Up è tornata in Italia: “Inizia una nuova pagina di questo grande libro”



La youtuber ed esperta di make up ha deciso di rientrare a Milano in pianta stabile con tutta la famiglia, una decisione dettata soprattutto dalla volontà di stare vicino alle rispettive famiglie di origine ma lo scoppio della pandemia non ha inflazionato la decisione: “Una scelta decisa già da tempo”.

Continua a leggere



La youtuber ed esperta di make up ha deciso di rientrare a Milano in pianta stabile con tutta la famiglia, una decisione dettata soprattutto dalla volontà di stare vicino alle rispettive famiglie di origine ma lo scoppio della pandemia non ha inflazionato la decisione: “Una scelta decisa già da tempo”.

Continua a leggere

Continua a leggere