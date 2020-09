Cocaina dal Sud America, sgominata cupola criminale: 20 arresti, sequestrati 5,5 milioni di euro



Una maxi operazione internazionale, coordinata in Italia dalla Procura di Firenze e ribattezzata “Los Blancos”, ha permesso di sgominare una vera e propria cupola criminale di cittadini albanese in grado di importare in Europa tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America, usando le rotte navali commerciali aventi come porti di arrivo Anversa, Rotterdam e Brema: sono stati effettuati 30 arresti e sequestrate 4 tonnellate di cocaina oltre a 5,5 milioni di euro.

