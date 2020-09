Cogne, Annamaria Franzoni in debito con l’avvocato per 450mila euro: pignorata la villetta



La villetta di Cogne sarà pignorata. Il tribunale di Aosta ha dato ragione all’ex avvocato di Annamaria Franzoni, Carlo Taormina, che esige dalla sua ex cliente la somma di 450mila euro per la difesa al processo per la morte del piccolo Samuele Lorenzi. La villetta, a questo punto, potrebbe essere venduta.

