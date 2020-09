Concorso straordinario, in arrivo anche un Protocollo di sicurezza: “Non ci saranno assembramenti”



Nessun passo indietro dal ministero dell’Istruzione sul concorso straordinario per decine di migliaia di docenti. Si farà il 22 ottobre. “Nei prossimi giorni sarà altresì emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove”, ha assicurato il Miur. Che intanto cerca le aule disponibili per poter posizionare i candidati nel rispetto delle distanze di sicurezza.

