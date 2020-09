Confine Francia – Italia: così, passando per il Monginevro, si evita di fare il tampone



Dopo l’aumento dei casi di Coronavirus registrato in Francia, il ministro della sanità Roberto Speranza ha reso obbligatorio il tampone per chi da lì entra nel nostro Paese. Se in aeroporto i controlli vengono debitamente effettuati, sui confini di Ventimiglia e del Monginevro scarseggiano le pattuglie italiane.

Continua a leggere



Dopo l’aumento dei casi di Coronavirus registrato in Francia, il ministro della sanità Roberto Speranza ha reso obbligatorio il tampone per chi da lì entra nel nostro Paese. Se in aeroporto i controlli vengono debitamente effettuati, sui confini di Ventimiglia e del Monginevro scarseggiano le pattuglie italiane.

Continua a leggere

Continua a leggere