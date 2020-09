Coronavirus, a Galeata niente prima Comunione ai bimbi che non fanno il tampone



Tampone obbligatorio per diagnosticare il coronavirus ai bambini che riceveranno la prima comunione, è la decisione presa dal sindaco di Galeata, nel Forlivese, in accordo col parroco locale, per evitare il diffondersi del contagio nella comunità. Il primo citadino ha anche invitato i concittadini “ad evitare ricevimenti, pranzi, feste e ritrovi” dopo il rito religioso.

Continua a leggere



Tampone obbligatorio per diagnosticare il coronavirus ai bambini che riceveranno la prima comunione, è la decisione presa dal sindaco di Galeata, nel Forlivese, in accordo col parroco locale, per evitare il diffondersi del contagio nella comunità. Il primo citadino ha anche invitato i concittadini “ad evitare ricevimenti, pranzi, feste e ritrovi” dopo il rito religioso.

Continua a leggere

Continua a leggere