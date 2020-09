Coronavirus, contagi in oltre 450 scuole italiane con oltre 50 focolai dalla riapertura



La mappa dei contagi a scuola in Italia dopo il ritorno in classe messa a punto da due studiosi italiani. Secondo i dati raccolti, finora sono oltre 480 le scuole che avrebbero avuto almeno un caso accertato di coronavirus o tra gli studenti o tra i docenti e il personale scolastico. Sarebbero invece oltre cinquanta i focolai registrati in classe.

Continua a leggere



La mappa dei contagi a scuola in Italia dopo il ritorno in classe messa a punto da due studiosi italiani. Secondo i dati raccolti, finora sono oltre 480 le scuole che avrebbero avuto almeno un caso accertato di coronavirus o tra gli studenti o tra i docenti e il personale scolastico. Sarebbero invece oltre cinquanta i focolai registrati in classe.

Continua a leggere

Continua a leggere