Coronavirus, emergenza sulla nave Margottini: 46 militari positivi, 4 ricoverati a Siracusa



Quindici sono asintomatici, ma quattro sono stati trasferiti all’ospedale Umberto I. Non è chiaro come il virus si sia diffuso a bordo della unità della Marina: prima dell’imbardo i marinai erano tutti stati testati. La nave Margottini, ormeggiata in questo momento al pontile Nato di Melilli, nel Siracusano, è assegnata all’operazione europea Irini.

Continua a leggere



Quindici sono asintomatici, ma quattro sono stati trasferiti all’ospedale Umberto I. Non è chiaro come il virus si sia diffuso a bordo della unità della Marina: prima dell’imbardo i marinai erano tutti stati testati. La nave Margottini, ormeggiata in questo momento al pontile Nato di Melilli, nel Siracusano, è assegnata all’operazione europea Irini.

Continua a leggere

Continua a leggere