Coronavirus Francia, test obbligatorio per chi arriva in Italia: le regioni francesi interessate



Obbligo di tampone o test molecolare per i cittadini che arrivano in Italia provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus, lo prevede una nuova ordinanza emanata dal Ministero della salute. “L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora” ha spiegato Roberto Speranza.

