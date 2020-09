Coronavirus, il bollettino di oggi 2 settembre: 1.326 nuovi casi e 6 morti



Sono saliti a 271.515 i casi di Coronavirus in Italia (+1326 nelle ultime 24 ore, ieri erano 978 ). I guariti sono 208.201 (+257 nelle ultime 24 ore, ieri erano 291) e i morti 35.497 (+6, ieri erano 8). La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi. Seguono Lazio, Campania e Veneto. Solo in Molise registrati zero casi. Record di tamponi: sono 102.959 quelli effettuati nelle ultime 24 ore.

