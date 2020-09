Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 settembre: 1.229 nuovi casi e 9 morti



In salita i casi di Coronavirus in Italia: 1.229 contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore, portando il totale a 289.990 dall’inizio della pandemia. I morti sono invece 35.633 (+9 rispetto a ieri). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 15 settembre, dell’emergenza Covid-19 reso noto dal Ministero della Salute. La Lombardia è la regione con più casi positivi, seguita da Liguria, Lazio e Campania. Nessuna è a zero casi.

